مناوي ينفي وجود تحالفات مع "إخوان السودان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، وجود أي تحالفات مع الإخوان كي يعودوا إلى الساحة السياسية.

وأضاف أنه "في حال ثبت تورطهم في جرائم يجب أن يذهبوا إلى السجون"، كما رهن نجاح الفترة الانتقالية بالسودان بمشاركة لجان المقاومة.



ووقعت قيادات الكفاح المسلح اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي .

ودعا مناوي، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بقاعة الصداقة إلى مصالحة بين الهامش والمركز من أجل استقرار السودان .

وأرجع أسباب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة إلى تقاطعات بين الحاضنة السياسية وأطراف العملية السلمية .

وأشار إلى أن "قوى الحرية والتغيير تريد الاحتفاظ بنفس النسب السابقة".

وكان رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس قال إن أطراف العملية السلمية تجري مشاورات مكثفة لاختيار مرشحيها للسلطة الانتقالية.

وأضاف، في مقابلة حصرية لـ"الخليج 365"، أن "المشاورات قطعت شوطا كبيرا، ومن المتوقع إعلان المرشحين لمجلسي السيادة والوزراء خلال الأيام المقبلة".

وعادت قيادات الجبهة الثورية للسودان منتصف الشهر الجاري وسط أجواء احتفالية بعد التوقيع النهائي على اتفاق سلام أنهى سنوات الحرب الأهلية في البلد الأفريقي، ووضع ضمانات لمشاركة قادة حركات الكفاح المسلح في العملية السياسية بعد الإطاحة بنظام الإخوان.

وأوضح إدريس أن "تشكيل الحكومة الجديدة سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل، بعد إعلان ممثلي (الجبهة الثورية) لمجلس السيادة مباشرة".