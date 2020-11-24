شكرا لقرائتكم خبر عن تعيينات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عددا من أعضاء فريقه الرئاسي، وكشفت التعيينات الجديدة مفارقات تحدث للمرة الأولى في الولايات المتحدة. منها؛ اختياره اليخاندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلي، وسيكون أول أمريكي من أصول كوبية في هذا المنصب، وريما دودين لمنصب نائب مدير المكتب القانوني في البيت الأبيض، لتكون أول أمريكية من أصول فلسطينية عربية. 1-اليخاندرو مايوركاس .. أول لاتيني مهاجر وزيراً للأمن الداخلي 2- ريما دودين.. أول عربية مديرة قانونية في البيت الأبيض 3- أنتوني بلينكين وزيرا للخارجية 4-أفريل هينز مديرا للمخابرات الوطنية 5- ليندا توماس غرينفيلد سفيرة في الأمم المتحدة 6-جيك سوليفان مستشارا للأمن القومي 7- جون كيري مبعوثا رئاسيا خاصا للمناخ.



كانت هذه تفاصيل خبر تعيينات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.