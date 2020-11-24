شكرا لقرائتكم خبر عن رصاص الجنود الأتراك يحصد أرواح السوريين في المناطق الحدودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



الشارقة: أوميد عبدالكريم إبراهيم

تتعدد أشكال المعاناة التي يقاسيها السوريون بمختلف مكوناتهم في أعقاب الأزمة التي عصفت ببلادهم، وما زالت مستمرة منذ 10 أعوام؛ فقد التهمت نيران الأزمة الأخضر واليابس، ولم يسلم منها بشرٌ أو حجر؛ حيث تسببت بمقتل مئات الآلاف، وتشريد الملايين، وحوَّلت مناطق بأكملها إلى ركام؛ تاركةً خلفها بلداً منهكاً على مختلف الأصعدة، وشعباً يعجز أغلبه عن توفير أبسط مقومات الحياة الكريمة.

كل هذه المصائب ليست سوى جزء يسير من المأساة التي باتت خبز السوريين اليومي؛ في وقت أصبح فيه الحصول على رغيف الخبز مطلب المواطن السوري الأول؛ فبالإضافة إلى كل ما سبق؛ تحول بلدهم إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الدولية المتصارعة، وباتت سماؤهم وأراضيهم مشاعاً يعبرها الغرباء القادمون من كل حدب وصوب لتحقيق أجندات ليس للسوريين فيها ناقةٌ ولا جمل؛ أما «السيادة الوطنية»؛ فأمست ضرباً من ضروب الخيال التي تُقال من باب الدعابة لا أكثر.

حدود ملتهبة مع تركيا

لا يخفى على أحد أن تركيا من أكثر الدول تدخلاً في الشأن السوري منذ اندلاع الأزمة؛ لاسيما أن طول حدودها مع سوريا يناهز 1000 كم، فإلى جانب عفرين، كوباني، كري سبي/تل أبيض، وكذلك محافظتَي حلب وإدلب في الشمال والشمال الغربي، ومحافظة اللاذقية في الساحل السوري غرباً؛ يمرُّ قسمٌ كبير من هذه الحدود بمنطقة الجزيرة؛ ابتداءً من نهر دجلة في أقصى الشمال الشرقي عند المثلث الحدودي بين سوريا؛ تركيا والعراق؛ مروراً بمدن ومناطق ديريك؛ قامشلي؛ عامودا؛ درباسية؛ سري كانيه/رأس العين وغيرها.

وإلى جانب ضمّها لأهم حقول النفط في البلاد؛ تعد منطقة الجزيرة المحاذية للحدود مع تركيا سلة غذاء كبرى؛ فقبل اندلاع الأزمة كانت مدن وقرى هذه المنطقة المعروفة بخصوبة أراضيها؛ تنتج القسم الأكبر من المحاصيل الزراعية؛ مثل القمح؛ القطن؛ الشعير؛ الخضروات وغيرها؛ فضلاً عن أن مهنة الزراعة كانت، ولا تزال؛ المورد الرئيسي لأغلب سكانها، وبعد انطلاقة الأزمة السورية؛ بات أصحاب الأراضي الزراعية القريبة من الحدود في مرمى رصاص حرس الحدود التركي الذي لا يتوانى عن استهدافهم بمناسبة، وبدون مناسبة.

استهداف المزارعين

منذ بدء الأزمة السورية؛ سُجلت مئات حالات الاعتداء على المزارعين في المناطق الحدودية على يد حرس الحدود التركي، وهو ما دفع عدداً كبيراً من المزارعين لترك أراضيهم حتى أصابها البوار؛ خوفاً على حياتهم؛ الأمر الذي فاقم من أوضاع الأهالي في هذه المنطقة التي تعد فيها الزراعة أهم مصدرٍ للرزق على الإطلاق.

وتمتد هذه الانتهاكات التركية على طول الأزمة السورية، ومن الصعب حصرها على عجالة، ومن الأمثلة الكثيرة عليها؛ استهداف حرس الحدود التركي منتصف شهر يناير/كانون الثاني من عام 2018 مواطناً من مدينة عامودا كان يرعى أغنامه وسط أرضه الزراعية بالقرب من الحدود؛ ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وفي ذلك الوقت؛ طالب أهالي المنطقة بوضع حدٍّ لمعاناتهم من الاعتداءات التركية، ولكن دون أن يلقوا آذاناً صاغية، وبالتالي تكررت اعتداءات مشابهة من الجانب التركي؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وفي أواخر شهر أيلول/سبتمبر من عام 2018؛ أصيب طفل من سكان قرية «خراب كورت» في ريف مدينة قامشلي كبرى مدن المنطقة؛ بجروح خطيرة جراء استهدافه من قبل حرس الحدود التركي دون أي سبب يذكر؛ فيما تستمر اعتداءات مماثلة من الجانب التركي إلى يومنا هذا؛ الأمر الذي فاقم من أوضاع الأهالي الذين يعيشون بالأساس أوضاعاً معيشية صعبة جرّاء الأزمة التي تعصف ببلادهم، ودفعت قسماً كبيراً منهم إلى الإحجام عن زراعة الأراضي والاعتناء بها.