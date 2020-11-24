شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء انتقال السلطة إلى بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعطى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، فجر أمس الثلاثاء، الضوء الأخضر لحصول فريق الرئيس المنتخب جو بايدن على الدعم الفيدرالي اللازم للبدء بعملية نقل السلطة، في أول إقرار غير مباشر له بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، في وقت صادقت ولايتا بنسلفانيا وميشيجان على فوز بايدن الذي واصل تسمية أعضاء إدارته الجديدة.

ورغم تخليه عن موقفه الرافض منذ أسبوعين للإفراج عن الدعم، في خطوة غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي، إلا أن الرئيس الجمهوري لم يعترف بعد مباشرةً بفوز الديمقراطيين.

وتوعد ترامب في تغريدة بمواصلة «المعركة»، فيما يستمر بتقديم الشكاوى القضائية لإثبات حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية لكن دون جدوى. وكتب ترامب: «أعتقد أننا سننتصر». لكنه قال «إنه من أجل مصلحة بلدنا، أوصي الوكالة الحكومية المكلفة نقل السلطة بالقيام بما يجب القيام به في ما يتعلق بالبروتوكولات الأوّلية، وطلبت من فريقي أن يفعل الشيء نفسه». وسارع فريق بايدن إلى الترحيب بهذه الخطوة الضرورية لحصول انتقال سلس وسلمي للسلطة.

انتقال سلس وسلمي

وقال المسؤول في فريق بايدن، يوهانس أبراهام في بيان إنّ «مديرة وكالة الخدمات العامة أكّدت أنّ الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس هما الفائزان الواضحان في الانتخابات، ما يوفّر للإدارة المقبلة الموارد والدعم اللازمين لحصول انتقال سلس وسلمي للسلطة».

ووصف أحد مستشاري ترامب الخطوة بأنها مشابهة لما تم إطلاع المرشحين عليه أثناء الحملة الانتخابية، وقال إن تغريدة ترامب لم تكن إقراراً بالهزيمة.

وجاء في بيان صادر عن فريق بايدن، أن اجتماعات ستبدأ مع مسؤولين اتحاديين بشأن طريقة تعامل واشنطن مع جائحة فيروس كورونا، إلى جانب بحث قضايا الأمن القومي.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ «ربما تكون تلك الخطوة هي الأقرب إلى اعتراف الرئيس ترامب بالهزيمة». وتعني الخطوة أن بايدن يحصل الآن على تمويل اتحادي، ومكتب رسمي لإدارة انتقاله على مدار الشهرين المقبلين. كما يمهد الطريق أمام بايدن ونائبته كامالا هاريس لتلقي إفادات دورية بشأن الأمن القومي والتي يتلقاها ترامب أيضاً.

وقال مسؤولان بإدارة ترامب، إن فرق المراجعة بإدارة بايدن بإمكانها البدء في التواصل مع إدارة ترامب في أقرب وقت.

ميرفي: لا ضغوط

من جهتها، قالت رئيسة إدارة الخدمات العامة، إميلي ميرفي، إن القرار الذي يسمح ببدء الانتقال الرئاسي إلى إدارة بايدن هو «قرارها وحدها» على الرغم من تغريدة من ترامب عن هذه الخطوة.

وقالت ميرفي في رسالة: «أريدكم أن تسمعوا مني مباشرة. لم أتعرض قط لضغوط في ما يتعلق بجوهر أو توقيت قراري. كان القرار قراري وحدي».

وأضافت: «لم أتعرض لضغوط مباشرة أو غير مباشرة من أي مسؤول في السلطة التنفيذية بما في ذلك أولئك الذين يعملون في البيت الأبيض أو إدارة الخدمات العامة لتأخير هذا التحرك أو التسريع به».

وعقب خطوة ترامب الأخيرة، غرد بايدن: «الانتخابات انتهت، وحان الوقت للتعاون سوياً بعيداً عن الحزبية والخطابات الحادة». ولم يعد هناك شكّ بأن الديمقراطي سيصبح الرئيس ال46 للولايات المتحدة. لكن إنكار ترامب ذلك حرم الرئيس المنتخب من الوصول إلى معلومات مصنفة سرية في المجال الأمني، لا سيما مسائل شديدة الحساسية متعلقة بالأمن القومي.

وصادقت ولايتا بنسلفانيا وميشيجان رسمياً على نتائج انتخابات 2020، ليتم تثبيت أصوات الناخبين فيهما لصالح بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وازدادت عزلة بايدن أيضاً حين دعا الجمهوريين إلى «القتال» في القضاء، حيث وصفت شخصيات كبيرة في حزبه تصرفات محامي ترامب بأنها «عار وطني»، وأشبه بأداء «جمهورية موز».

حكومة تشبه الأمريكيين

وارتفعت صباح أمس بورصة طوكيو بعد إعطاء الرئيس الجمهوري الضوء الأخضر لبدء عملية انتقال السلطة.

وقال بايدن أمس الأول، بينما أعلن عن كبرى أسماء إدارته «أنا بحاجة لفريق جاهز منذ اليوم الأول»، مكوّن من أشخاص «ذوي خبرة ويجيدون التعامل مع الأزمات».

ويريد بايدن تشكيل حكومة تشبه الأمريكيين، بإعطائه مساحةً أكبر للنساء والأقليات. وينوي تسمية الرئيسة السابقة للبنك المركزي جانيت يلين (74 عاماً) وزيرة للخزانة، وهو منصب لم يتوله حتى الآن سوى رجال.

وعلى رأس وزارة الأمن الداخلي، سمى بايدن للمرة الأولى إسباني الأصل اليخاندرو مايوركاس (60 عاماً) الذي سيشرف خاصة على قضايا الهجرة. وستكون الأمريكية من أصل إفريقي ليندا توماس جرينفيلد (68 عاما) التي شغلت منصب مساعدة وزير الخارجية لشؤون إفريقيا، سفيرة لدى الأمم المتحدة.

واختار بايدن أنتوني بلينكن (58 عاما) أحد مستشاريه الرئيسيّين في مجال السياسة الخارجيّة. وسيكون جون كيري مكلفاً بإعادة أمريكا إلى اتفاق باريس للمناخ الذي انسحب منه ترامب. ويعتزم بايدن أيضاً تعيين أفريل هاينز (51 عاماً) مديرة للاستخبارات الوطنية لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب، وجايك سوليفان (43 عاماً) مستشاراً للأمن القومي. (وكالات)