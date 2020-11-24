شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تؤكد أن لقاحها ضد «كورونا» فعّال بنسبة 95% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت روسيا أمس الثلاثاء أن لقاحها «سبوتنيك-في» ضد فيروس كورونا المستجدّ الذي طوّره مركز أبحاث «غاماليا» في موسكو، فعّال بنسبة 95%. وأن حقنتين من اللقاح ستباعان بأقل من 20 دولاراً للفرد الواحد.

وأشار بيان صادر عن المركز ووزارة الصحة الروسية والصندوق السيادي الروسي المشاركين في تطوير اللقاح إلى أن هذه نتائج أولية لتجارب على متطوّعين بعد 42 يوماً من حقن الجرعة الأولى. إلا أنه لم يُذكر عدد الحالات المستخدمة لاحتساب نسبة الفعالية.

سعر منافس

وقال مطورو اللقاح الروسي وممولوه إنه سيقل ثمنه عن 20 دولاراً للفرد الواحد في الأسواق العالمية وإن موسكو تهدف إلى إنتاج أكثر من مليار جرعة منه في الداخل والخارج خلال العام المقبل. وقال بيان نشر على صفحة اللقاح على تويتر إنه يتكون من حقنتين يقل ثمن كل منهما عن 20 دولاراً وإنه سيتاح مجاناً للمواطنين الروس.

ويأتي الإعلان عن سعر اللقاح في وقت تتطلع فيه روسيا لترتيب التوسع في إنتاجه وتوزيعه.

وقال كيريل دميترييف رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي إن موسكو وشركاءها الأجانب لديهم القدرة على إنتاج أكثر من مليار جرعة بداء من العام المقبل تكفي لتحصين أكثر من 500 مليون فرد.

نهج تجريبي

ويمر اللقاح الروسي حالياً في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي تُجرى وفق نهج تجريبي لا يعرف فيه لا المريض ولا الطبيب ما إذا كان اللقاح المعطى حقيقياً أم وهمياً. وتشمل التجارب أربعين ألف متطوّع.

ويعتمد اللقاح على «ناقلات فيروسية» تستخدم كناقل في حقنتين فيروسين غدانيين (فيروسات رائجة جداً مسؤولة خصوصاً عن الزكام)، تم تحويلها ليُضاف إليها جزء من فيروس كورونا المستجدّ المسؤول عن الإصابة بمرض كوفيد-19.

وعندما يتم حقن الفيروس الغداني المعدل في خلايا شخص ما، تُنتج هذه الأخيرة بروتينا نموذجيا لسارس-كوف-2 يسمح لجهاز المناعة بالتعرف اليه ومحاربته، وفق مركز غاماليا للأبحاث.

وتتصاعد المنافسة لتطوير لقاح ضد الوباء الذي شلّ دولاً بأسرها منذ مطلع العام. وروسيا مصممة على خوض السباق لإيجاد لقاح في الطليعة وأعلنت منذ آب/ أغسطس قبل إجراء تجارب سريرية واسعة النطاق عن فعالية لقاحها. (وكالات)