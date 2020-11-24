شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تشترط التلقيح المسبق لزيارتها.. وفرنسا تخفف القيود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المتوقع أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن عملية سريعة؛ لتوزيع عقار مضاد لفيروس كورونا المستجد، في وقت دعت فيه الصحة العالمية للاحتفال بالأعياد من دون تجمعات، واشترطت أستراليا من جانبها التلقيح المسبق ضد «كوفيد 19» للراغبين في زيارتها، فيما ألغت الصين أكثر من 500 رحلة جوية، أمس الثلاثاء، من أكبر مطار في شنجهاي؛ من جرّاء ظهور إصابات بالفيروس. فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تخفيف طفيف بالقيود.

وقال المكتب الإعلامي في البنتاجون إنه وضع اللمسات الأخيرة على خطة توزيع العقار، وهو العقار الذي أُعطي للرئيس دونالد ترامب خلال إصابته بالفيروس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وصرّح وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار بأن هذا الدواء سيبقي المصابين بالفيروس خارج المستشفيات، وسيخفف من الضغط على المشافي.

قلق من عيد الشكر

ويثير اقتراب «عيد الشكر» الموافق يوم غد الخميس قلق السلطات الصحية. وعلى الرغم من الدعوات الموجهة للسكان للبقاء في بيوتهم، فإن العديد من الأمريكيين يستعدون للسفر للقاء عائلاتهم.

وتواصل أعداد الإصابات بالارتفاع سريعاً في الولايات المتحدة وتأمل السلطات المباشرة بحملة التطعيم منتصف ديسمبر/ كانون الأول، بمجرد حصول اللقاحات على ترخيص إدارة الأغذية والعقاقير.

تخفيف فرنسي

وفي فرنسا أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تخفيف تدريجي للقيود المفروضة لاحتواء الوباء مع تراجع عدد الإصابات في البلاد، وهي استراتيجية تعتمدها أيضاً دول أخرى في أوروبا الغربية مع اقتراب عيد الميلاد. ويفترض أن يجري تخفيف القيود على ثلاث مراحل، وحذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس من أن هذا الإعلان يعني فقط «تخفيفاً طفيفاً للإغلاق».

في المقابل، يواصل الوباء تفشيه في أمريكا الشمالية؛ حيث تزداد الإصابات بشكل مطرد في الولايات المتحدة، فيما تعد السلطات الوضع «مقلقاً جداً» في مقاطعة أونتاريو الكندية.

ورأت منظمة الصحة العالمية أن الاحتفال بعيد الميلاد ضمن مجموعة صغيرة من دون لقاءات عائلية موسعة «هو الخيار الأفضل» على الأرجح في زمن انتشار الجائحة في أغلب الدول.

إنجلترا بعد الإغلاق

وستعود إنجلترا بعد إغلاق مستمر منذ أربعة أسابيع، مطلع ديسمبر إلى استراتيجية تكيفها بحسب الوضع المحلي مع إعادة فتح المتاجر غير الأساسية واستئناف الزيجات على أن تترافق مع برنامج واسع لإجراء فحوص كشف.

أما بالنسبة للوافدين إلى إنجلترا والمضطرين أساساً إلى حجر أنفسهم مدة 14 يوماً، فبإمكانهم اعتباراً من منتصف ديسمبر خفض فترة العزل هذه في حال خضوعهم لفحص تأتي نتيجته سلبية بعد خمسة أيام على وصولهم.

وفي ألمانيا دعت المقاطعات الألمانية إلى حصر الاحتفالات بعيد الميلاد ورأس السنة بعشرة أشخاص كحد أقصى ينتمون إلى أسر مختلفة. ولا يدخل الأطفال دون ال14 في التعداد فيما توصي المناطق المختلفة بحجر المشاركين قبل هذه الأعياد وبعدها. وستناقش هذه الاقتراحات مع الحكومة الفيدرالية.

وينتظر فرض قيود جديدة في البرتغال والسويد، وفي فنلندا، ستغلق العاصمة هلسنكي، التي تواجه موجة مقلقة في الإصابات قريباً، المدارس الثانوية والمكتبات وأحواض السباحة مع منع الفعاليات العامة.

إلغاء رحلات

في الصين ألغيت اكثر من 500 رحلة جوية، أمس الثلاثاء من أكبر مطار في شنجهاي (شرق) عاصمة البلاد الاقتصادية؛ بعد اكتشاف إصابات عدة لدى موظفي شركة شحن جوي.

وقال آلن جويس رئيس مجلس إدارة شركة كوانتاس الأسترالية التي ستجعل التلقيح إلزامياً على ركاب رحلاتها الدولية ما إن تتوافر اللقاحات، إن هذا الأمر سيصبح «منتشراً» في النقل الجوي.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين من جانبه استعداد بلاده لتقاسم الخبرات مع جميع دول العالم في مجال مكافحة جائحة كورونا. وأكد بوتين استعداد موسكو لتقاسم الخبرات «مع كل الدول والهياكل الدولية المعنية»، مضيفاً: إن محادثات تجري مع عدد من الدول الشريكة حول إمكانية إطلاق إنتاج اللقاحات الروسية على أراضيها. (وكالات)