شكرا لقرائتكم خبر عن تكرم خريجي الدفعة الأولى من برنامج عجمان X الأكاديمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان خريجي الدفعة الأولى من برنامج عجمان X الأكاديمي الذي عمل على جمع موظفي الدوائر الحكومية في منبر واحد لصقل مهاراتهم المعرفية وتوسيع آفاقهم الفكرية في مجال الابتكار وتطوير مهارات موظفي الدوائر الحكومية وإمدادهم بكافة التقنيات والذكاء الاصطناعي والمنهجيات الابتكارية للإبداع في شتى مجالات العمل.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي أن الابتكار هو عنوان المرحلة والإبداع هو متطلب أساسي لتحقيق التغيير المنشود والذي نتطلع إليه سوياً لذلك حرصنا في برنامج عجمان X أكاديمي على فتح آفاق الإبداع ومنح موظفي الدوائر الحكومية فرصة التأهيل والاحتراف في مجال عملهم والانطلاق الإيجابي من خلال وضع منظومة متكاملة للابتكار تحفيزهم وتعمل على إثراء ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي.



‏من جهتها أشارت الشيخة نورة حميد النعيمي مدير مركز عجمان X إلى أن البرنامج حظي بدعم كبير من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ومتابعة حثيثة من عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، حيث حرصا ومنذ البداية على تبني فكرة البرنامج وتقديم كل سبل الدعم، ‏مبينةً أن البرنامج شهد إقبالاً كبيراً ولافتاً من موظفي الحكومة بما يعكس الرغبة الكبيرة في التغيير الإيجابي والانطلاق نحو عالم الابتكار.



من جانبهم ثمن المشاركون في البرنامج التدريبي هذه الخطوة الإيجابية التي ارتقت بأدائهم وطورت أساليبهم وأثرت أفكارهم العلمية والعملية، ‏موصين بضرورة استمرار هذا البرنامج الذي ساعد على البحث عن التحديات وإيجاد الحلول الملائمة التي ترتقي بكل جوانب الحياة.

كما تم الإعلان خلال الحفل الختامي عن فتح باب التسجيل في برنامج عجمان X أكاديمي في دورتها الثانية اعتباراً من نوفمبر 2020 الجاري والاطلاع على كافة التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.ajmanx.gov.ae وإرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني [email protected]



(وام)