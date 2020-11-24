أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "جاهزة لقيادة العالم".
وقال بايدن، خلال تقديمه أعضاء الفريق الدبلوماسي والأمني في حكومته المقبلة في ويلمينجتون، إنه "فريق يعكس أن أمريكا عادت، وهي جاهزة لقيادة العالم وعدم الانسحاب منه"، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تضطلع بدور في حروب لا داعي لها.
واستعرض بايدن ملامح سياسته الخارجية التي تستند إلى تولي بلاده دوراً قيادياً عالمياً وتعزيز التحالفات في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب أن اختياره لأنتوني بلينكن وزيراً للخارجية، سيعيد بناء الروح المعنوية والثقة في الوزارة المسئولة عن علاقات الولايات المتحدة الدبلوماسية.
وقدم بايدن فريقه الحكومي، الذي قال إنه "سيحافظ على أمن وسلامة البلد ويعيد الاعتبار للولايات المتحدة".
وأضاف بايدن: "أقدم فريقاً يحافظ على أمن وسلامة بلدنا ويعيد الاعتبار للولايات المتحدة"، مشيرأً إلى أن فريقه مسلح بخبرات طويلة وحقق أكبر الإنجازات الدبلوماسية.
وتابع: "الولايات المتحدة ستعود لمركزها التاريخي في القيادة.. الفريق الجديد سيجعل أمريكا أقرب إلى الحلفاء".
وقال بايدن إن "أليساندرو مايوركاس سيتولى منصب وزير الأمن الداخلي.. أما الاستخبارات الوطنية فإن امرأة ستتولى قيادتها للمرة الأولى ويتعلق الأمر بوافريل هاينز".
ورشح بايدن ليندا توماس جرينفيلد لمنصب سفيرة لدى الأمم المتحدة، وكانت قد شغلت منصب مساعد وزير الخارجية لشئون إفريقيا، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وأشار الرئيس المنتخب إلى أنه رشح جيك سوليفان لمنصب مستشار للأمن القومي، موضحاً أن جون كيري سيكون مسئولاً عن ملف المناخ.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يكشف عن فريق إدارته الجديد.. ويعلن: «أمريكا جاهزة لقيادة العالم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.