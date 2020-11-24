تغريدة تثير جدلاً واسعاً.. هل يتدخل أردوغان في اليمن ضد السعودية؟

أثارت تغريدة تم تداولها على نطاق واسع لحساب يحمل إسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ألمحت إلى احتمال "تدخل تركيا في حرب اليمن".

وتداول رواد مواقع التواصل تغريدة للحساب المذكور ادعى فيها أن "الوقت قد حان لكي تنظر تركيا إلى القضية اليمنية وإيقاف العبث الحاصل هناك"، في إشارة إلى التدخل العربي في الأزمة اليمنية والتي تسببت فيها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وتحدث الحساب عن ذلك بمناسبة ما وصفه بـ"الانتصار الذي حققه التحالف التركي في أذربيجان".

وأفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن وكالة "الأناضول" الرسمية التركية قالت إن فريق "مرصد تفنيد الأكاذيب" بحث في المواقع الرسمية والإخبارية التركية والعربية، وحساب الرئيس التركي الرسمي في "تويتر" وحسابات أخرى، ولم يجد أي ما يشير إلى صحة ما ورد في التغريدة المذكورة.

وقالت الوكالة التركية إن الحساب، الذي يتابعه 24 ألف متابع، هو حساب غير موثق ينتحل اسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،، وهناك حسابات عدة تتبنى ما ينشره وتنسبه كتصريحات رسمية للرئيس أردوغان.