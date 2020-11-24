شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب: لم نرصد مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تابعت جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020 بيوميها الأول والثانى، حيث أُجريت انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الأولى فى 13 محافظة، وقام متابعو التنسيقية البالغ عددهم 1400 متابع، بتغطية كافة المحافظات على مدار اليومين، منذ بداية التصويت فى اليومين في الساعة 9 صباحًا وحتى إغلاق اللجان أبوابها فى الساعة 9 مساء، وقاموا بإرسال تقاريرهم بشكل دورى إلى غرفة العمليات التى أصدرت تقاريرها على مدار اليومين لإعلان مشاهدات الغرفة حول العملية الانتخابية .

كانت أبرز مشاهدات غرفة العمليات ورصدها لسير العملية الانتخابية كالآتى:

أولًا: انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات، وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، دون مخالفات تؤثر علي سير العملية الانتخابية أو نزاهتها، وكانت معظم المخالفات التم تم رصدها تتمثل في كسر بعض المرشحين للصمت الانتخابي خارج مقار بعض اللجان لكنها تبقي جميعها غير مؤثرة علي سير العملية الانتخابية .

ثانيًا: إن الإجراءات الاحترازية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، قد تم تطبيقها بشكل حاسم لحماية المواطنين من عدوى فيروس كورونا.

ثالثًا: إن تصويت السيدات والشباب كان في مقدمة مشهد العملية الانتخابية بمختلف المحافظات وخاصةً محافظات الوجه القبلي.

رابعًا: إن عملية التأمين من قبل القوات المسلحة والشرطة كانت بدرجة عالية من الكفاءة، لإنجاح العملية الانتخابية، وكذلك الأداء الاحترافي للهيئة الوطنية للانتخابات التي طبقت المعايير الدولية في إدارة العملية الانتخابية.

وذكرت:"ومع انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، يتبقى جولة الإعادة للمرحلة الثانية يومي 7 و 8 ديسمبر، لتستكمل مصر تشكيل مجلس نوابها لبناء مؤسساتها الدستورية من أجل مستقبل أفضل لكافة مواطنيها".