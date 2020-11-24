انتخابات النواب.. حصر عددي لفرز 3 لجان ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

بدأت أعمال الفرز في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في محافظة بني سويف، حيث أغلقت اللجان الفرعية أبوابها في التاسعة مساءً، وبدأ القضاة المشرفون على الانتخابات فتح الصناديق.

وفي لجنة نادي الشباب الرياضي بمدينة سمسطا بالدائرة الرابعة، حصل حسام محمد العمدة وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على 668 صوتًا، وطه بهجت الناظر على 413 صوتًا، وأحمد علي عباس على 360 صوتًا، وطارق مجاور على 136 صوتًا، وحسين مسلم على 124 صوتًا، ومحمود أبوزيد على 495 صوتًا.

وفي لجنة مدرسة مدرسة جابر جاد بالدائرة الثانية حصل محمد سيد جنيدي على 1238 صوتًا، وعصام خلاف على 217 صوتًا، وعبد الحكيم مسعود على 1134 صوتًا، والدكتور عماد اليماني على 115 صوتًا.

وفي لجنة مدرسة الكوم الأحمر بمركز بني سويف بالدائرة الأولى حصل محمد سيد كامل على 294 صوتًا، ومحمد رجب عبد العظيم على 178 صوتًا، وثروت الداعوري 346 صوتًا، وعبد الرحمن البرعي 418 صوتًا.

يذكر أن عدد الناخبين بالمحافظة مليون و883 ألفًا و354 ناخبًا وناخبة، ممن يحق لهم التصويت موزعين على481 مركزًا انتخابيًا، يضم 692 لجنة انتخابية فرعية بالمراكز السبعة.

تأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.