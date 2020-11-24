السبت.. مصر للطيران تسير خط مباشر بين بودابست والغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد
أعلنت شركة مصر للطيران عضو تحالف ستار، بدء تشغيل رحلة أسبوعية بين مدينة بودابست بالمجر ومدينة الغردقة اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 28 نوفمبر تحت مظلة وزارة الطيران المدني وفي ضوء حرص الناقل الوطني مصر للطيران على دعم وتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وأوضح بيان للشركة أنه من المخطط أن تسير مصر للطيران الرحلة بأحدث طائراتها من طراز الإيرباص A220-300 المزودة بخدمات الإنترنت Wi-Fi والتي تسع لعدد 140 مقعدا.
يذكر أن مصر للطيران تسير رحلتين أسبوعيتين بين القاهرة وبودابست أيام الجمعة والثلاثاء.
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