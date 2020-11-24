أفريل هينز .. أول امرأة تقود المخابرات الأمريكية

أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن، عن أول امرأة تتولى منصب مدير المخابرات الوطنية، أفريل هينز، وهى أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وقال جو بايدن: "نحن أكثر أمانًا مع وجود أفريل".

وأفريل هينز، محامية مولودة في نيويورك نائبة لمدير وكالة المخابرات المركزية، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب أيضًا.

وعملت أفريل هينز، عن كثب مع بايدن من 2007 إلى 2008 في دورها كنائب كبير مستشارى الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

وتولت هاينز خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما منصب نائبة مدير وكالة المخابرات المركزية CIA،

ثم نائبة لمستشار الأمن القومي.

ودرست أفريل هاينز الفيزياء في جامعة شيكاغو ثم القانون في جامعة جورج تاون، وبدأت مشوارها في إدارة أوباما عام 2010، حين عملت مستشارة لمجلس الأمن القومي للمساعدة في القضايا القانونية المتعلقة بعمليات مكافحة الإرهاب.

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وقبل ذلك عملت هاينز مستشاراً مساعداً للجنة مجلس الشيوخ الأميركي للعلاقات الخارجية بين عامي 2007-2008، وذلك عندما كان بايدن رئيساً لهذه اللجنة.

كما شغلت هاينز أيضاً مواقع بحثية عدة، حيث عملت باحثاً أول في جامعة كولومبيا، وزميل باحث في جامعة جونز هوبكنز.

وأعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اختياره أعضاء رئيسيين في الخارجية والأمن القومي، في الوقت الذي يستعد لتسلّم منصبه في 20 يناير.

وقال بايدن في تغريدة على تويتر: "اليوم، أعلن عن أول أعضاء فريقي للأمن القومي والسياسة الخارجية. سوف يحشدون العالم لمواجهة تحدياتنا التي لا مثيل لها، تحديات لا يمكن لأي دولة أن تواجهها بمفردها. حان الوقت لاستعادة القيادة الأميركية".