عاجل.. حادث طعن في سويسرا وتوقعات بأنه هجوم "إرهابي"

هاجمت امرأة بسكين، امرأتين من المارة في متجر لُعَب في مدينة لوجانو بمقاطعة تيسين السويسرية، اليومالثلاثاء.
وكتب الادعاء العام على تويتر أنه يتوقع أن الحادثة "هجوم يُحْتَمَلأن له دوافع إرهابية"، وذكرت الشرطة أن المرأة السويسرية تبلغ من العمر 28 عامًا، هاجمت المرأتين لأسباب لم يتم الكشف عنها بعد.
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