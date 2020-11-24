نيفادا تصادق على فوز بايدن في الولاية

أعلنت المحكمة العليا في ولاية نيفادا التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة بالولاية لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، بفارق 33596 صوتا. ووفقا للنتائج التي وافق عليها المسؤولون المنتخبون في 17 مقاطعة في ولاية نيفادا، حصل بايدن على 50.06٪ من الأصوات بينما حصل ترامب على 47.67٪. وأرسلت النتائج النهائية إلى حاكم الولاية الديمقراطي ستيف سيسولاك لإقرارها. وصدّق اليوم الثلاثاء حاكم ولاية بنسلفانيا ، على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أظهرت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن على منافسه دونالد ترامب. وكتب حاكم الولاية توم وولف في تغريدة على حسابه في تويتر: "اليوم تمت المصادقة على نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر في ولاية بنسلفانيا لمنصب الرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة". في تويتر: "اليوم تمت المصادقة على نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر في ولاية بنسلفانيا لمنصب الرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة". وتمتلك ولاية بنسلفانيا 20 صوتا في المجمع الانتخابي. وكان ترامب قد فاز بأصوات ولاية بنسلفانيا خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2016 ونافسته فيها هيلاري كلينتون. وكانت ولاية بنسلفانيا محورا لمحاولات ترامب القانونية لإبطال نتائج الانتخابات.

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