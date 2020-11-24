روسيا: لقاح سبوتنيك فاعليته 95% وتكلفة 10 دولارات

قالت روسيا إن لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك" لديه فاعلية تزيد عن 95% وفقًا لبيانات أولية جديدة، ما يمنحها معدل نجاح مماثل للقاحات التي طورتها شركتا فايزر ومودرنا، كما زعمت الدولة أنها تتمتع بفاعلية أكبر من لقاح أوكسفورد.

وقال كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، خلال إفادة صحفية، إن سبوتنيك يظهر فاعلية عالية للغاية، أعلى من 95%، وهذه أخبار إيجابية بلا منازع، ليس فقط لروسيا، ولكن للعالم بأسره، لجميع البلدان.

وفالت صحيفة الجارديان إنه تم إصدار النتائج الأولية مع احتدام المنافسة بين مطوري اللقاحات لإنتاج ضربة كبيرة

من فيروس كورونا والمساعدة في إنهاء الوباء.

واستندت نتائج سبوتنيك إلى دراسة أجريت على 19000 مشارك بعد 42 يومًا من تلقى أول جرعتين من اللقاح.

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وأظهرت البيانات السابقة أن اللقاح كان له فاعلية تقارب 91.4% بعد 28 يومًا من تلقي المشاركين للجرعة الأولى.

وكان فلاديمير بوتين والعديد من الرؤساء الإقليميين مترددين في فرض إغلاق واسع مماثل لما حدث فى وقت سابق من هذا العام خوفًا من الضرر الذي يلحق باقتصاد البلاد.

لكن تطوير اللقاح في معهد أبحاث الروسي كان مدفوعًا أيضًا بالجاذبية الاقتصادية لبيعه في الخارج والاعتزاز الوطني بالبراعة العلمية للبلاد.

وقال ديميترييف، المكلف ببيع اللقاح في الخارج، إن جرعة اللقاح لن تكلف أكثر من 10 دولارات 7.50 جنيهات إسترلينية، في الأسواق الدولية، حوالى نصف تكلفة لقاح فايزر.

وتوقع أنه سيتم إنتاج أكثر من مليار جرعة في العام المقبل في دول مثل الهند وكوريا والبرازيل والصين والمجر، وهي الدولة الأولى والوحيدة حتى الآن في الاتحاد الأوروبي التي تعرب عن اهتمامها الجاد بالقاح الروسى.