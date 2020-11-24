تزايد الإدانات الدولية للاعتداء الإرهابي على محطة بترولية بجدة

أدان عدد من الدول والمنظمات والكيانات، بشدَّة، الهجوم الصاروخي الذي شنَّته ميليشيات الحوثي الإرهابية على محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة، ما أدَّى إلى اندلاع حريق في خزان وقود تمَّ إخماده بنجاح، دون وقوع إصابات.

وأدانت باكستان الهجوم، وقال بيان صادر عن الخارجية الباكستانية، إن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات التي تنتهك وحدة أراضي وسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهدد حياة المدنيين الأبرياء، مشيراً إلى أن باكستان تؤكد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

تناقض الحوثي

أدانت المملكة المتحدة هجوم ميليشيات الحوثي الإرهابي على محطة توزيع الوقود في جدة. وقال وزير خارجية بريطانيا دومنيك راب: «إن الهجوم على البنية التحتية المدنية كمنشأة الوقود في جدة يتناقض مع مزاعم الحوثيين بأنهم يريدون إنهاء الصراع». وأضاف: «اليمن معرض الآن لمجاعة، وعلى الحوثيين وقف اعتداءاتهم والعمل مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام».

من جهته، أكد وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، أن «اعتداءات الحوثيين عبر الحدود تجاه السعودية تهدد بإخراج عملية السلام بقيادة بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن عن مسارها وتُعرّض حياة المدنيين للخطر». وأضاف: «السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الرهيبة في اليمن هي وقف الأطراف للقتال والاجتماع حول طاولة المفاوضات».

تقويض الأمن والاستقرار

استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدَّة الاعتداء الإرهابي، وأعربت في بيان أصدرته من مقرها بتونس عن شجبها التام لهذا العمل الإجرامي الجبان الذي يُعدُّ دليلاً جديداً على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وشدَّدت في بيانها على تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ووقوفها إلى جانبها في مُجابهة الإرهاب ومواجهة المخططات الخارجية الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها، مؤكدة دعمها في كل ما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

عملية إجرامية

أدان مفتي جمهورية مصر العربية، الدكتور شوقي علام، الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف محطة توزيع منتجات بترولية في مدينة جدة. وأكد مفتي مصر في بيان له، اليوم، أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال، وستذهب جميع عملياتها الإجرامية التي ارتكبتها إلى مزبلة التاريخ.

ودعا الدكتور علام إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون العربي التام في مواجهة العمليات والهجمات الإرهابية التي تشنها الجماعات والتيارات الإرهابية التي تسعى لنشر العنف والخراب في المنطقة العربية.

وقف خروقات الحوثيين

أدان السودان بشدة الاعتداء الإرهابي، وأعربت الخارجية السودانية عن شجبها التام لهذا العمل الإجرامي الذي يُعد دليلاً على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت شجبها للاعتداءات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية، والاستمرار في اتباع نهج العنف، مناشدة المجتمع الدولي تكثيف جهوده لتسوية النزاع في اليمن.

كما أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة إدانة الحكومة القمرية الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي على محطة بترولية شمال جدة، مطالبة في الوقت ذاته المجتمع الدولي بضرورة بذل قصار الجهد والمساعي للوقف الفوري لهذه الخروقات التي تتنافى وتتناقض مع المعاهدات الدولية في الأمن والسلام.