أحبط الأمن التونسي، عملية إرهابية بالقرب من مبنى وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس. وأفاد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي، بأن قوات الأمن ألقت القبض على شخص كان يعتزم القيام بعملية إرهابية بالعاصمة، مشيرًا إلى أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب شرعت في التحقيق مع هذا الشخص حول ملابسات العملية الإرهابية التي كان يعد لتنفيذها.



كانت هذه تفاصيل خبر الأمن التونسي يحبط عملية إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.