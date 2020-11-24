استمرار الانتهاكات التركية

رأى وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أن الانتهاكات التركية المستمرة في شرق البحر المتوسط «تفشل أي احتمال للحوار البناء»، حسب ما نقلت عنه صحيفة «إيكاثميرني» اليونانية.

وأكد أن أنقرة «تحاول بالقوة خلق سوابق على حساب دول الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أن تركيا «تظهر ازدراءً لمواقف وقرارات الاتحاد الأوروبي الواضحة ونداءات المجتمع الدولي أيضاً».

وفي سياق آخر قامت طائرات تركية مسيرة، باستهداف مواقع لقوات النظام وقوات سورية الديمقراطية، في قرية كوبرلك الواقعة في الريف الغربي لمدينة تل أبيض شمالي الرقة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، قامت باستهداف المنطقة بالمدفعية الثقيلة، من دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، وسط أنباء عن تمكن قوات النظام من إسقاط مسيّرة تركية.