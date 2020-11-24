هل سيتمكن بايدن من بناء دفاعات قوية في 57 يومًا

قد يؤدي إبطاء وتيرة الانتقال إلى عرقلة الإدارة الجديدة، حيث يقول الخبراء إن إدارة الرئيس المنتهيه ولايته دونالد ترمب لم تتعاف تمامًا من الوتيرة البطيئة للتوظيف بعد انتقالها السيئ في عام 2016، كذلك يؤثر الانتقال المتأخر على بعض السياسات والدفاعات كما حدث في عام 2000، عندما تم تأجيل قرار إدارة الخدمات العامة (GSA) إلى ما بعد تسوية معركة إعادة فرز الأصوات في فلوريدا في 13 ديسمبر.

وتم تحديد عملية الانتقال المختصرة في تقرير لجنة 11 سبتمبر على أنها تسهم في عدم استعداد الأمة للهجمات الإرهابية.

وفيما كان لدى معظم الرؤساء المنتخبين حوالي 77 يومًا بين انتخابهم وتنصيبهم، سيكون أمام فريق الرئيس المنتخب جو بايدن 57 يومًا. ومع ذلك، بدأ فريقه الانتقالي المضي قدمًا في بناء الإدارة الجديدة.

معلومات استخباراتية

من المقرر أن تبدأ الحكومة الفيدرالية العمل مع الفريق الانتقالي الآن بعد أن «تأكد» رئيس إدارة الخدمات العامة من أنه الفائز الواضح في الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الشهر.

ستطلق GSA الآن 6.3 مليون دولار من الأموال التي خصصها الكونجرس لفريق بايدن الانتقالي و 175000 قدم مربع (16200 متر مربع) من المساحات المكتبية الفيدرالية، بما في ذلك المناطق الآمنة حيث يمكن لبايدن وفريقه تلقي معلومات استخبارية حساسة.

وستمنح عملية التحقق الرئيس القادم وفريقه الوصول إلى المسؤولين في الوكالات الفيدرالية وتوجه وزارة العدل للعمل على التصاريح الأمنية لأعضاء الفريق الانتقالي والمعينين السياسيين لبايدن. حتى أنه يتيح لفريقه الوصول إلى مجالات المواقع الحكومية الرسمية.

خطط واستعداد

قال الرئيس المنتخب ومساعدوه إن التعيين كان حاسمًا حتى يتمكن من البدء بشكل قانوني في التشاور مع خبراء الحكومة الفيدرالية حول خطط توزيع لقاح فيروس كورونا المتوقع طرحه في السوق قريبًا، نظرًا لرفض مسؤولي إدارة ترمب في السابق إعطائه الإحاطة الرئاسية اليومية السرية بشأن المسائل الاستخباراتية.