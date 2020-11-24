ترحيب أممي باجتماع أقاليم ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانعقاد الاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب الليبي الذي تستضيفه مدينة طنجة المغربية.

واعتبرت البعثة في بيان لها أن اجتماع مثل هذه المجموعة المتنوعة من البرلمانيين من أقاليم ليبيا الثلاثة تحت سقف واحد يمثل خطوة إيجابية مرحبا بها.

وجددت دعمها لوحدة مجلس النواب، وأعربت عن أملها بأن يفي المجلس بتوقعات الشعب الليبي لتنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.

حيث اجتمع أعضاء البرلمان الليبي، في جلسة رسمية بمدينة طنجة المغربية، لبحث توحيد صفوفهم المنقسمة بين طبرق وطرابلس، وإعادة تفعيل دور ومهام المؤسسة التشريعية استعدادا للمرحلة المقبلة ودفعا لعملية التسوية السياسية، وذلك على مدى يومين مع بقاء احتمال إمكانية التمديد ليوم أو يومين إضافيين.