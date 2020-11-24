مجلس الأمن يعقد اجتماعا لبحث وضع إثيوبيا بطلب أوروبي

وقال دبلوماسي أوروبي - طلب عدم الكشف عن هويته - إن فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا وإستونيا تريد «إثارة قضية» القتال المستمر منذ أسابيع. وتم إلغاء المناقشة السرية في وقت سابق، بعد أن سحبت جنوب إفريقيا والنيجر وتونس وسانت فينسنت والجرينادين طلبها، لأن المبعوثين لم يسافروا بعد إلى إثيوبيا.
وكان أعضاء مجلس الأمن الـ15 قد تطرقوا في منتصف نوفمبر الجاري، إلى النزاع الدائر في تيجراي، لكن تلك المباحثات لم تكن رسمية، إذ جرت أثناء غداء شهري افتراضي استضافه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حسب دبلوماسيين.
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