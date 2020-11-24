السعودية تؤكد أنها لن تألو جهداً في حماية أراضيها ومواطنيها

سيف اليزيد - أكدت المملكة العربية السعودية أنها لن تألو جهداً في حماية أراضيها ومواطنيها من الهجمات الإرهابية، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مطالبة بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

جاء ذلك في رسائل بعث بها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله يحيى المعلمي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وإلى رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة إنجا روندا كينج، بشأن الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة.

وقال المعلمي «بناء على تعليمات من حكومتي، أكتب إليكم بخصوص الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال محافظة جدة، حيث ثبت أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران هي المسؤولة عن هذا الاعتداء»، مؤكداً أن استمرار الأعمال الإرهابية التي تستهدف كلاً من السعودية والشعب اليمني، وتقوم بها هذه الميليشيات، لدليل واضح على فكرها الراديكالي الذي يرمي إلى تقويض جهود الأمم المتحدة في الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وإلى إثارة التوترات الإقليمية والدولية.

وحث السفير المعلمي، مجلس الأمن على تحمل مسؤوليته بوقف تهديد هذه المليشيات الإرهابية لأمن الطاقة العالمي والعملية السياسية للأمم المتحدة في اليمن والأمن الإقليمي.