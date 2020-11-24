بايدن: أميركا جاهزة لقيادة العالم ولن تشن حروباً لا داعي لها

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أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة «جاهزة لقيادة العالم» ولم تخوض حروباً لا داعي لها.

وقدم بايدن أعضاء الفريق الدبلوماسي والأمني في حكومته المقبلة خلال مؤتمر صحفي في مدينة ويلمينغتون بولاية ديلاوير.

وأوضح الرئيس الديمقراطي المنتخب «إنه فريق يعكس أن أميركا عادت، وهي جاهزة لقيادة العالم وعدم الانسحاب منه».

وقال بايدن، الذي تولى منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إن الولايات المتحدة لن تضطلع بدور في حروب لا داعي لها.

واستعرض بايدن ملامح سياسته الخارجية التي تستند إلى تولي بلاده دوراً قيادياً عالمياً، وتعزيز التحالفات في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأضاف أن اختياره لأنتوني بلينكن وزيراً للخارجية سيعيد بناء الروح المعنوية والثقة في الوزارة المسؤولة عن علاقات الولايات المتحدة الدبلوماسية.

وكرر بايدن "تصميمه" على مكافحة تغير المناخ، لدى تقديم مبعوثه الخاص المسؤول عن هذه القضية، جون كيري.

وقال "أود أن أكون واضحا. لا أقلل للحظة واحدة من حجم الصعوبات أمام الوفاء بالتزاماتي الشجاعة بهدف مكافحة التغير المناخي. ولكن، في الوقت نفسه، ينبغي ألا يقلل أحد للحظة واحدة من عزمي على القيام بذلك".

ولفتت نائبة الرئيس المنتخب كمالا هاريس إلى أن المهمة ستكون صعبة.

وقالت "سيتعين علينا إعادة جمع وتجديد تحالفات أميركا، وإعادة بناء وتعزيز مؤسسات الأمن القومي والسياسة الخارجية التي تحافظ على أمننا وتدافع عن مصالحنا الوطنية، والتصدي للتهديد الوجودي للتغير المناخي الذي يعرضنا جميعًا للخطر".

بدوره، دعا وزير الخارجية الأميركي المقبل أنتوني بلينكن إلى التعاون الدولي. وقال بلينكن "لا يمكننا بمفردنا أن نعالج مشكلات العالم، علينا أن نعمل مع الدول الأخرى"، مشددا على الحاجة إلى "التعاون" و"الشراكة".

وأضاف "الآن، علينا أن نتصرف بتواضع وثقة".

من جهتها، أكدت السفيرة الأميركية المقبلة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد "عودة تعددية الأقطاب وعودة الدبلوماسية".

وقالت "اليوم، أفكر في الشعب الأميركي، في زملائي الدبلوماسيين وموظفي القطاع العام في العالم أجمع. أود أن أقول لكم إن أميركا عادت، إن تعددية الأقطاب عادت، إن الدبلوماسية عادت".

كما دعا الموفد الأميركي الخاص المقبل لشؤون المناخ جون كيري، المجتمع الدولي إلى "طموح أكبر" في التصدي للتغير المناخي، إحدى أولويات الرئيس المنتخب جو بايدن.

واعتبر كيري أن اتفاق باريس للمناخ، الذي وقع في 2015 "ليس كافيا وحده"، داعيا من سيشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة "كوب26" في نوفمبر 2021 في غلاسكو إلى "أن نتحلى معا بطموح أكبر، وإلا سنخفق جميعا معا".