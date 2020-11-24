العراق يضع خطة لإغلاق مخيمات النازحين وإعادتهم لقراهم

سيف اليزيد - أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها وضعت جدولاً زمنياً لإغلاق مخيمات النزوح وعودة النازحين إلى قراهم بشكل تدريجي.

وقال حسن ناظم وزير الثقافة والآثار والسياحة المتحدث باسم الحكومة إن"وزارة الهجرة والمهجرين وضعت برنامجاً زمنياً لإنهاء قضية النازحين وإغلاق مخيمات النازحين وفق جدول زمني يمتد إلى مطلع العام المقبل بما في ذلك مخيمات النازحين في إقليم كردستان وتأمين عودة النازحين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".

وأضاف ناظم "أن الحكومة تعمل على إنهاء قضية مخيمات النازحين في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى والأنبار وإقليم كردستان التي تضم الآلاف من النازحين والعمل على خلو المحافظات من مخيمات النزوح".

كان العراق قد شهد، في منتصف العام 2014 وما رافقها من عمليات عسكرية أوسع، عمليات نزوح بسبب وجود تنظيم داعش الإرهابي في بعض محافظات العراق مما اضطر ملايين العراقيين إلى مغادرة منازلهم فراراً من بطش التنظيم المتطرف.

واضطرت الحكومة العراقية، بالتعاون مع الأمم المتحدة وحكومة إقليم كردستان، إلى إنشاء معسكرات لإيواء النازحين الذين دمرت منازلهم مع تقديم مساعدات إنسانية لهم.

وسعت الحكومة العراقية بعد تحسن الأوضاع الأمنية إلى تأمين العودة الطوعية للنازحين إلى قراهم بعد بسط الأمن وإعادة الحياة إلى المناطق بعد القضاء على تنظيم داعش المتشدد وطرد الجماعات المسلحة منها.