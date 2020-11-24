محمد رضى يغني: الكركارات مغربية – فيديو

أصدر الفنان، محمد رضى، ليلة أمس الاثنين، أغنية جديدة بعنوان “هاد الصحراء مغربية”، ليصبح من خلالها أول فنان مغربي يغني للصحراء بعد تدخل الجيش المغربي في منطقة الكركارات.

وتغنى محمد رضى بالصحراء، ومنطقة الكركارات في كلمات أغنية، مؤكدا مغربيتها، واستعداد المغاربة للتضحية من أجل ذلك.

جديد محمد رضى من كلمات، وألحان يونس آدم، وتوزيع عادل الخليفي، وصدر على قناته في يوتوب على شكل فيديو “آرت وورك”.

وتعتبر أغنية “هاد الصحراء مغربية”، ثاني أغاني محمد رضى عن الصحراء، إذ سبق أن أصدر أغنية بعنوان “يا قبايل الصحراء”، التي حققت نجاحا جماهريا.