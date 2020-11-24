الـPJD يطرد مستشارا جماعيا بسبب تدوينة “المسيرة نحو الإقامة الملكية”

أصدر حزب العدالة والتنمية قرار الإقالة في حق يوسف بابا، المستشار وعضو الحزب بإقليم مولاي يعقوب، على خلفية تدوينة نشرها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعا فيها لتنظيم “مسيرة على الأقدام للإقامة الملكية بالضويات سبع رواضي”.

وأصدرت هيئة التحكيم الجهوية للحزب بجهة فاس-مكناس قرار الإقالة في حق بابا، بناء على بناء على طلب تحريك المتابعة الانضباطية في حقه والذي اتخذته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمولاي يعقوب في مارس الماضي.

وأوضحت هيئة التحكيم أن الكتابة الإقليمية للحزب أحالت ملف بابا عليها للبت فيه، وذلك لأن “العضو المتابع لم ينضبط لطلبها بسحب تدوينته بالفايسبوك يوم 29 فبراير الماضي، حول تنظيم مسيرة على الأقدام للإقامة الملكية بالضويات سبع رواضي، وأصر على تشبته بهذه التدوينة من خلال تدوينة لاحقة بعد صدور بيان للكتابة الإقليمية للحزب يمولاي يعقوب حول التدوينة محط المتابعة”.

وقررت الهيئة فتح الملف بتاريخ 17 أكتوبر الماضي، بعد توصلها من الكتابة الإقليمية بالوثائق الضرورية لاستكمال الملف بنفس التاريخ، واعتبرت أن الدفع بأن “العضو المتابع نشر تدوينته بصفته الجمعوية وليس بصفته الحزبية فإنه مردود كذلك، لأن مسؤولية العضو المتابع في مخالفة بهذا الحجم تبقى قائمة، خاصة مع عدم انضباطه لقرار الكتابة الإقليمية”.

ويأتي القرار الذي اطلع “اليوم 24” على نسخة منه، بعد أسابيع من تفجر قضية اعتماد الزهيدي القيادية في الحزب بمدينة تمارة، التي اتهمت المسؤول المحلي ب”التسلط والتحكم”، وما قالت إنها مضايقات وصعوبات واجهتها داخله في خرجات إعلامية، أفضت إلى تجميد عضويتها، قبل أن تعلن استقالتها من الحزب قبل يومين.