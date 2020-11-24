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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني يؤكد أهمية العمل مع المانيا لتوفير لقاحات (كورونا) وتوزيعها عالميا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
أكد الرئیس الصیني شي جین بینغ الیوم الثلاثاء استعداد بلاده للعمل مع ألمانیا لتنسیق عملیة توفیر اللقاحات الخاصة بفیروس كورونا ، وضمان التوزیع العادل والفعال للقاحات في جمیع أنحاء العالم وخاصة في الدول النامیة.
وذكرت شبكة تلفزیون الصین الدولیة، ان الرئیس شي أوضح خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانیة أنجیلا میركل، ان الدول الأوروبیة تواجه حالیا موجة ثانیة من فیروس كورونا، الامر الذي یتطلب تكاتف وتعاون جمیع الدول لمواجھة الفیروس والحد من انتشاره.
واعرب عن امل بلاده في أن تظل ألمانیا والاتحاد الأوروبي منفتحان على الشركات الصینیة مع وجوب ان یتسم التعاون الثنائي بالاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجانبین.
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