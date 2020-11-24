شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تؤكد تفاقم الوضع الوبائي: قد نلجأ إلى الإغلاق العام والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار تفاقم الوضع الوبائي في البلاد، في إشارة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال النجار: إن مدن طرابلس ومصراته وزليتن تشهد انتشاراً مجتمعياً للفيروس، ما تسبب في تسجيل مئات الحالات في تلك المدن.

ولفت إلى أن عمليات الإغلاق والحظر لم تعد مقبولة لدى المواطنين، مؤكدا أنه قد يجري اللجوء إلى الإغلاق العام في حال استمرار تفاقم الوضع الوبائي في البلاد.

وأشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا المستجد في ليبيا بلغت 79180 حالةً، بينها 27766 حالة نشطة، و 50304 متعافين، فيما توفي 1110 أشخاص جراء الإصابة بالفيروس الذي ظهر في البلاد في مارس الماضي.