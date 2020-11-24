شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرية تهاجم امرأتين بسكين في مدينة لوجانو والان نبدء بالتفاصيل

هاجمت امرأة بسكين امرأتين من المارة في متجر بمدينة لوجانو بمقاطعة تيسين السويسرية اليوم الثلاثاء. وكتب الادعاء العام على تويتر، أنه يتوقع أن الحادث "هجوم يُحْتَمَل أن له دوافع إرهابية"، وذكرت الشرطة أن المرأة السويسرية، 28 عاما، هاجمت المرأتين لأسباب لم يتم الكشف عنها بعد.

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