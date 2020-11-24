شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمني يبحث مع المبعوث الأممي مستجدات «صافر» والان نبدء بالتفاصيل

• «الحضرمي» يحذر من مخاطر استمرار تباطؤ ومماطلة الحوثيين

بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث آخر مستجدات جهود المبعوث وتطورات قضية خزان صافر النفطي إلى جانب عدد من القضايا المتصلة بعملية السلام، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن الحضرمي جدد حرص الحكومة اليمنية على بناء سلام حقيقي ودائم يقوم على المرجعيات المتفق عليها ويضمن مستقبلا آمنا لأبناء الشعب اليمني الذي عانا ويعاني ويلات الصراع والحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي، مؤكدا دعم جهود المبعوث الأممي والتعامل الإيجابي مع جميع مبادراته بما فيها مشروع الإعلان المشترك والحرص على ضمان توفير متطلبات السلام ونزع أي مسببات لموجات جديدة من الصراعات.

وشدد على ضرورة إلزام مليشيا الحوثي بالسماح للفريق الفني للأمم المتحدة بالوصول لخزان صافر لاسيما بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأنه، محذرا من مخاطر استمرار تباطؤ ومماطلة الحوثيين ورفضهم تمكين الفريق الأممي من تقييم الخزان النفطي تمهيدا لتفريغه ونزع فتيل كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تهدد البحر الأحمر والمنطقة.

وأعرب المبعوث الأممي، عن تقديره للتعاطي الإيجابي من قبل الحكومة اليمنية الشرعية مع جهوده، مشيرا إلى أهمية التوصل إلى اتفاق حول مشروع "الإعلان المشترك" تمهيدا للتوصل إلى حل سلام شامل للأزمة اليمنية.