عقيلة صالح في روسيا.. مباحثات لحل الأزمة الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث رئيس البرلمن الليبي عقيلة صالح، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سبل إنهاء الأزمة الليبية.

وتأتي زيارة عقيلة صالح إلى موسكو بناء على دعوة رسمية تؤكد فيها روسيا على دورها السياسي في حل الأزمة الليبية.

وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق إن اللقاء ناقش أيضاً دور المجتمع الدولي والسلطات الروسية في إنهاء الأزمة في ليبيا.

وكان صالح قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو الثلاثاء في زيارة رسمية بدعوة من الإدارة الروسية

وقال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي فتحي المريمي إن الزيارة ستتضمن أيضا مباحثات مع رئيس البرلمان الروسي "الدوما" فياتشيسلاف فولودين

وتعد هذه الزيارة لرئيس مجلس النواب الليبي هي الثالثة خلال أقل من 4 أشهر، بعد زيارتين في يوليو/ تموز الماضي، تناول خلالها الأزمة الليبية وجهود وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية.

وتتواصل في ليبيا، غدا الأربعاء ، أعمال الملتقى السياسي، والذي يعقد افتراضيًا، عبر منصة التواصل "زوم"، وذلك بعد فشل الملتقى الذي عقد في تونس من 9 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في التوصل إلى توافق حول تشكيل مجلس رئاسي برئاسة ممثل عن شرق البلاد ونائبين من الجنوب والغرب ورئاسة حكومة انتقالية برئاسة مرشح من الغرب ونائبين عن الشرق والجنوب.

وتتزامن الزيارة مع انعقاد جلسة تشاورية لعدد من أعضاء البرلمان الليبي في مدينة طنجة المغربية لبحث سبل لم شمل البرلمان الذي يعقد عدد من اعضائه في طرابلس غربي ليبيا بعيدا عن الجلسات الرسمية للبرلمان والمنعقدة في بنغازي شرقي البلاد