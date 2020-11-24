شكرا لقرائتكم خبر غضب عالمي واستنكار دولي للإجرام الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار العمل الإرهابي الحوثي الجبان باستهداف محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة غضب العالم بأسره أمس، وتسبب في حالة استنكار واسعة من جميع العواصم ضد العمل الذي وصف بـ(الإجرامي).

وأعرب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومصر والإمارات والكويت وأغلب الدول العربية عن استنكارها للعمل الإرهابي، وأجمعوا على مساندتهم الكاملة للسعودية في أي عمل تتخذه لردع ومواجهة هذا الإرهاب الذي ترعاه إيران.

رفض مصري

وأكدت مصر رفضها التام واستنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي ترتكب ضد منشآت حيوية بالمملكة، وبما يستهدف أمن الشقيقة السعودية وكذا استقرار إمدادات الطاقة.

وجددت القاهرة التأكيد على تضامنها، حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب المملكة، ووقوفها بجانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها في مواجهة هذه الهجمات الجبانة المشينة، وفي سبيل التصدي لجميع أشكال الإرهاب وداعميه.

عمل إجرامي

وأعربت دولة الكويت عن إدانتها وبأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان «إن استمرار هذه الأعمال الإجرامية الآثمة التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية وإمدادات الطاقة العالمية والاعتداء على أمن واستقرار المملكة والمنطقة تستوجب تحرك المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن لردع من يخطط ويقف وراءها صيانة للأمن والسلم الدوليين».

وأكدت وقوف دولة الكويت الكامل مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، سائلة المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة وشعبها من كل سوء.

عمل جبان

ووصفت الإمارات الاعتداء بالعمل (الجبان) وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان، أن دولة الإمارات تعد هذا العمل الإرهابي والتخريبي، دليلا جديدا على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وجددت تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن المملكة كل لا يتجزأ و أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

مساندة أردنية

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عن رفض بلاده هذا الاعتداء الإرهابي الجبان واستمرار ميليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية الذي يمثل انتهاكا صارخا وخرقا فاضحا للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد وقوف الأردن إلى جانب السعودية في كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مشددا على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

انتهاك السيادة

وفيما قالت العراق أنها تقف ضد أي اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة، أدانت باكستان بشدة الهجوم الصاروخي الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية، وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية، أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات التي تنتهك وحدة أراضي وسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهدد حياة المدنيين الأبرياء، مشيرا إلى أن باكستان تؤكد دعمها الكامل للسعودية.