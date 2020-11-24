أبوالغيط: نسفوا كل مساعي السلام

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وعد أبوالغيط في بيان له هذا العمل إرهابيا ومدانا ومرفوضا بكل المقاييس، مشيرا إلى أن استمرار مثل هذه العمليات الإرهابية من جانب هذه الميليشيات يعد أمرا مستهجنا، خاصة في ضوء المساعي السياسية التي يحاول المجتمع الدولي بمختلف أطرافه الفاعلة القيام بها من أجل إنهاء الأزمة اليمنية على أسس تسمح باستعادة الاستقرار والسلام، سواء داخل اليمن أو بين اليمن وجيرانه.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.وعد أبوالغيط في بيان له هذا العمل إرهابيا ومدانا ومرفوضا بكل المقاييس، مشيرا إلى أن استمرار مثل هذه العمليات الإرهابية من جانب هذه الميليشيات يعد أمرا مستهجنا، خاصة في ضوء المساعي السياسية التي يحاول المجتمع الدولي بمختلف أطرافه الفاعلة القيام بها من أجل إنهاء الأزمة اليمنية على أسس تسمح باستعادة الاستقرار والسلام، سواء داخل اليمن أو بين اليمن وجيرانه.

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