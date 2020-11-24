بريطانيا: الهجوم يتناقض مع مزاعم الحوثيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت المملكة المتحدة هجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية على محطة توزيع الوقود في جدة. وقال وزير خارجية بريطانيا دومنيك راب «إن الهجوم على البنية التحتية المدنية كمنشأة الوقود في جدة يتناقض مع مزاعم الحوثيين بأنهم يريدون إنهاء الصراع». وأضاف «اليمن معرض الآن لمجاعة، وعلى الحوثيين وقف اعتداءاتهم والعمل مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام». وأضاف «اليمن معرض الآن لمجاعة، وعلى الحوثيين وقف اعتداءاتهم والعمل مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام».

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