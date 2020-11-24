مفتي مصر: الإرهابيون في مزبلة التاريخ

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وأكد في بيان له أمس، أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال وستذهب جميع عملياتها الإجرامية التي ارتكبتها إلى مزبلة التاريخ.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدان مفتي مصر الدكتور شوقي علام الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف محطة توزيع منتجات بترولية في مدينة جدة.وأكد في بيان له أمس، أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال وستذهب جميع عملياتها الإجرامية التي ارتكبتها إلى مزبلة التاريخ.

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