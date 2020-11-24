شكرا لقرائتكم خبر عن خطوط التماس في كاراباخ هادئة والروس ينزعون الألغام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عناصر قواتها الذين وصلوا لإزالة الألغام في ناغورنو كاراباخ، بدأوا بالتحرك من يريفان إلى ستيباناكيرت عاصمة الإقليم، بالتزامن مع انسحاب قوات أرمينية من خطوط التماس، فيما بدأت الجبهات هادئة تماماً منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار برعاية موسكو.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن وحدة فرعية لسلاح الهندسة العسكرية تابعة للمركز الدولي لمكافحة الألغام بوزارة الدفاع الروسية نُقلت إلى أرمينيا على متن طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية، وبدأت بالتحرك من العاصمة الأرمينية يريفان إلى ستيباناكيرت عاصمة كاراباخ.

وأضاف البيان: «أن العسكريين الروس، الذين وصلوا للقيام بتنفيذ المهام المخصصة لهم فى قطاع مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ، يقومون بالتحرك على طريق يريفان - جوريس - ستيباناكيرت، وتقوم الشرطة العسكرية الروسية بتأمين تحرك هذه القوة الروسية». وأشار البيان إلى أن القافلة الروسية تشمل مركبات ومعدات هندسية خاصة، بما في ذلك منظومات الروبوت من نوع «أوران-6»، والتي ستشارك عند وصولها إلى المنطقة المقررة في تنفيذ مهام الاستطلاع الهندسي وإزالة الألغام من الأراضي والطرق ومنشآت البنية التحتية وتدمير العبوات الناسفة.

من جانب آخر، بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفياً، أمس الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، مهام قوات حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ والخطوات الأخرى لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان.

وأفاد بيان صادر عن الكرملين بمناقشة نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الروسي المشترك بين الوزارات، إلى يريفان، وباكو في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، فضلاً عن تنفيذ بنود بيان قادة البلدان الثلاثة في 9 نوفمبر. (وكالات)