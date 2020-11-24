شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب مواطن رئيساً لمنظمة أطباء الإنسانية العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اختارت الجمعية العمومية لمنظمة أطباء الإنسانية العالمية، خلال اجتماعها على هامش ملتقى أطباء الإنسانية الافتراضي، الدكتور عادل الشامري، استشاري جراحة القلب والعناية المركزة في المستشفى السعودي الألماني، رئيس ومؤسس قسم جراحة القلب في مستشفى زايد العسكري سابقاً، رئيس مبادرة زايد العطاء، اختارته رئيساً لمنظمة أطباء الإنسانية العالمية، وذلك تثميناً لدور دولة الإمارات في دعم الابتكار العلمي والإنساني ودوره المتميز وإسهاماته الكبيرة في تقدم الطب الإنساني وابتكار الأفكار الإبداعية ودعم العلماء الشباب وتمكينهم من خدمة الإنسانية في الوطن العربي وريادة الأعمال الإنسانية في مختلف دول العالم وبالأخص في مواجهة مرض فيروس كورونا.

وجرى في الاجتماع مراجعة الخطة التشغيلية ومناقشة الأفكار التي تدعم أنشطة المنظمة وتجعلها في مسار المنظمات العالمية بالعمل الطبي الإنساني، كما جرى مناقشة الأفكار الإبداعية ودعم العلماء الشباب.

وأكد الدكتور عمر محمد المبارك نائب رئيس منظمة أطباء الإنسانية العالمية، أنه تم اختيار الدكتور الشامري من دولة الإمارات نظراً لما قدمه للإنسانية من مبادرات مبتكرة، والتي قدمت نقلة نوعية في مجال الابتكار العلمي والطب الإنساني محلياً ودولياً ساهمت بشكل فعال في إيجاد حلول واقعية لمشاكل صحية تعاني منها البشرية والتي أبرزها تصميم أكبر وأول مستشفى ميداني متنقل في العالم، وأول عيادات متنقله للكشف المبكر وعلاج مرض كورونا، وأول أكاديمية متنقلة للتدريب بالمحاكاه، وتصميم برنامج لبناء قدرات ما يزيد على 8 آلاف من الكوادر الطبية في خط الدفاع الأول في مجال الاستجابه الطبية للكوارث والأمراض المعديه ميدانياً وافتراضياً.

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