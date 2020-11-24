شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تطلق مبادرة الصيانة الموحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مبادرة الصيانة الموحدة للمستفيدين من منح الصيانة والإضافة (حالات الفزعة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم)، والتي تهدف إلى توفير الوقت والجهد من خلال تقليص الإجراءات الإدارية الطويلة في المناقصات لضمان قيمة مضافة لإسعاد المتعاملين، وذلك عن طريق تسريع وتسهيل إجراءات اختيار المقاول، وإبرام تعاقدات مباشرة مع مقاولين مؤهلين لتنفيذ أعمال الصيانة والإضافة.

وقال محمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم المؤسسي: إن المؤسسة تبذل قصارى جهدها لتوفير خدمات إسكانية تتوافق مع متطلبات المواطنين، لافتاً إلى أن المؤسسة ستمضي قدماً نحو تحقيق مبادرات إسكانية رائدة تسهم في إسعاد المواطنين وتسهل عليهم إنجاز معاملاتهم من خلال عدد من الحلول والاستراتيجيات التي تلبي طموحات المواطنين وتوفر لهم الحياة الكريمة.

وأوضح المري أن المؤسسة قامت بإطلاق مبادرة الصيانة الموحدة للمستفيدين، لتقديم خدمات الصيانة والإضافة عن طريق مقاولين معتمدين مع تثبيت بنود الأعمال والأسعار، لأغراض تنفيذ هذه الأعمال بأقل كلفة ممكنة وضمان قيمة مضافة للمتعاملين، من خلال توفير أسعار تنافسية للمواد من مقاولي الباطن، بالإضافة إلى تقديم الإشراف والرقابة الفنية من قبل مهندسي المؤسسة لضمان جودة الأعمال وتنفيذها في الوقت المحدد لها.

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