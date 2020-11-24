المتحدث باسم بوتين: الرئيس لم يستخدم لقاح فيروس كورونا لأنه مازال قيد الاختبار

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إن الرئيس لم يتلقَّ اللقاح الذي طورته روسيا لأنه مازال قيد الاختبار.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول " رئيس الدولة لا يستطيع المشاركة في التطعيم كمتطوع".

وكانت روسيا أول دولة تقدم لقاحاً ضد فيروس كورونا. ويخضع اللقاح حالياً لتجارب متقدمة على 40 ألف متطوع.

وقال بيسكوف" الرئيس لا يمكن أن يستخدم لقاحاً غير مرخص". وأضاف أنه فترة الاختبار سوف تنتهي قريباً، ويمكن حين ذاك أن يقرر بوتين ما إذا كان سوف يستخدم اللقاح.

وقد دشن بوتين شخصياً اللقاح، وقال إن ابنته تلقته بنجاح ولم تشعر بأعراض جانبية فيما عدا حمى مؤقتة خفيفة.



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