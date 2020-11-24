إسرائيل تعلن مقتل جنديين بتحطم طائرة صغيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي في تحطم طائرة صغيرة جنوبي إسرائيل.

وبسبب الحادث، قرر الجيش تعليق جميع طلعات التدريب والتأهيل بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر.



وقال الجيش، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: "نعلن عن مقتل ضابط في الاحتياط عمل مرشدا في الكلية الجوية، وجندي من كلية الطيران الجوية نتيجة تحطم طائرة صغيرة في منطقة مفتوحة جنوب البلاد".

وأضاف: "أوعز قائد سلاح الجو الميجر جنرال عميكام نوركين بإنشاء طاقم من الخبراء برئاسة ضابط برتبة عميد، للتحقيق في ظروف الحادث".

وتابع: "كما وجّه بتعليق جميع طلعات التدريب والتأهيل بدءا من اليوم".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية تحطم طائرة دون الكشف عن هوية ركابها.

ولفتت إلى أن فرق الإطفاء تولت إخماد الحرائق الناجمة عن تحطم الطائرة.