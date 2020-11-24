هادي: حضرموت بوابة اليمن الاتحادي القادم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن حضرموت التاريخ والحضارة تعد بوابة اليمن الاتحادي القادم الذي يحقق العدالة والشراكة في السلطة والثروة لكافة أبناء الشعب اليمني.

وحث خلال استقباله محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني أمس، على ضرورة العمل التكاملي بين السلطات الذي يعزز مستوى الضبط والربط وتحقيق التنمية المنشودة للمواطنين في مختلف المجالات.

وثمن الجهد والعمل الدؤوب الذي تضطلع به السلطات التنفيذية والعسكرية والأمنية بمحافظة حضرموت في سبيل تطبيع الحياة وتعزيز مستوى الأمن والاستقرار بالتعاون مع مختلف مكونات المجتمع التواق للأمن للاستقرار والعيش الكريم.

من جهة أخرى، قتل خمسة مدنيين، وأصيب سبعة آخرون، أمس بانفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في محافظة الحديدة، وأكد مصدر محلي أن خمسة مدنيين، بينهم طفلة وامرأة، قتلوا، وأصيب 7 آخرون، بانفجار عبوة ناسفة على الطريق الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة جنوبي الحديدة، وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المصابين إلى الخوخة ومنها إلى مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا، بسبب إصاباتهم البالغة، متوقعا ارتفاع حصيلة الوفيات.

وتشكل الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي في الجبال، والسهول والسواحل كارثة كبيرة على المدنيين، إذ تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعها الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، بجميع الأنواع: مضاد للمركبات والأفراد والألغام البحرية، معظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محليا، لتنفجر مع أقل وزن.

وفي السياق أصيب أكثر من أربعة مدنيين، بينهم أم وطفلان نتيجة سقوط قذيفة من قبل جماعة الحوثي على حي الضبوعة بمدينة تعز، وفي الحديدة ارتكبت ميليشيات الحوثي 767 خرقا خلال أسبوع في عاصمة محافظة الحديدة ومختلف مديرياتها، وأكد مصدر محلي أن الخروقات الحوثية تنوعت بين أعمال عدائية وعمليات استهداف وقصف للمدنيين والأحياء السكنية في مختلف مديريات حيس والتحيتا والدريمهي وحي منظر والجاح والجبلية والفازة ومدينة الحديدة.

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