بسبب الأمطار.. تخفيف ضغوط مياه الشرب بأحياء الإسكندرية لـ3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تخفيف ضغوط المياه عن معظم أحياء المحافظة، بدءًا من غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

أفاد بيان صادر عن الشركة بأن تخفيف ضغوط المياه بسبب تعرض الإسكندرية لموجة شديدة من الأمطار، ما يتطلب مساعدة الجهات المعنية في التخلص من الأمطار.

كان المحافظ اللواء محمد الشريف أصدر قرارًا بتعطيل الدراسة غدًا الأربعاء بالمدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك لتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.

قرر المحافظ منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة إجازة، غدًا، وهي "التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الإسكان والمرافق، الطب البيطري، الزراعة، الأوقاف، التموين، التنظيم والإدارة، والقوى العاملة، والشباب والرياضة، والمساحة والري". ​