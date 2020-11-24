بالصور.. محافظ الوادي الجديد يفتتح مسجد الاستقامة بالخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

افتتح محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الثلاثاء، مسجد الاستقامة في مدينة الخارجة، والذي جرى رفع كفاءته وتوسعته، وإضافة خدمات ملحقة به لخدمة الأهالي.

رافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز، والشيخ محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ عادل آدم رئيس الجمعية الشرعية بالخارجة، وعدد من التنفيذيين وأهالي المدينة.

أكد المحافظ، في بيان صحفي، أن المسجد من ٣ ساحات صلاة تسع ١٨٠٠ مصلي إحداها مخصصة للصم وضعاف السمع، وقاعة محاضرات تتسع ٥٠ دارسًا، مشيدًا بالمشاركة المجتمعية البناءة لخدمة المجتمع وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ووجه محافظ الوادي الجديد الشكر لجميع المساهمين والمتبرعين والمشرفين على استكمال أعمال الإنشاء والتطوير والتي بلغت تكلفتها ٥ ملايين جنيه.​

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