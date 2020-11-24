وزير الخارجية الجزائري يهنئ بلينكن على تعيينه وزيرًا للخارجية الأمريكية في إدارة بايدن

بعث وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي المُعيَّن الذي أعلن الرئيس الأمريكي المُنتَخَب جو بايدن تعيينه ضمن إدارته الجديدة.



وقال بوقدوم، في برقيته: "عزيزي وزير الخارجية المُعيَّن، يسعدني سماع نبأ تعيينكم وزيرا للخارجية من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن، وأتطلع إلى التبادل معكم والعمل سوية حول العديد من المسائل، لا سيما تلك المتعلقة بالسلام والأمن في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط".

وأضاف بوقدوم "أتمنى لكم كل التوفيق وأؤكد لكم التزامي الشخصي ببناء أفضل العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر".

وأنتوني بلينكن هو مسؤول حكومي أمريكي ولد عام 1962 لأبوين يهوديين، ودرس

القانون في جامعة هارفارد وتخرج فيها، ثم حصل على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا عام 1988، وعمل في مجال دراسته لفترة بعد تخرجه ثم انخرط في المجال السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

كيف تدرج في المناصب السياسية؟

كانت بداية بلينكن في الحياة العملية على المستوى السياسي وتدرجه في المناصب السياسية الرفيعة عام 1994 من خلال منصب المدير الأول لكتابة الخطابات في مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض الذي استمر حتى عام 2001، وبالتزامن مع عمله في تلك

الوظيفة، شغل منصب المدير الأول للتخطيط الاستراتيجي واستمر في هذا المنصب منذ 1994 حتى 1998.

وفي عام 1999 تولى منصب المدير الأول للشؤون الأوروبية والكندية إلى جانب عمله كالمساعد الخاص للرئيس واستمر به حتى عام 2001، وفي العام التالي عُين مديرًا للموظفين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وظل يعمل في وظيفته الجديدة حتى عام 2008. وبحلول عام 2009 وحتى عام 2013 بدأ وزير الخارجية المرشح، في عمل جديد كنائب مساعد الرئيس، كما تولى منصب نائب مستشار الأمن القومي من 2013 وحتى 2015 في عهد الرئيس باراك أوباما.

عام 2015 كان أنتوني بلينكن أول مسؤول حكومي أمريكي شغل منصب نائب وزير خارجية الولايات المتحدة، وإلى جانب الوظائف التي تولاها كان بلينكن عضوًا في الفريق الانتقالي الرئاسي لأوباما وبايدن، كما شارك في الحملة الانتخابية لجو بايدن.