بومبيو: نعمل على حرمان إيران من السلاح النووي والأموال

وأضاف: «نحن لدينا علاقات قوية وتاريخية مع الكويت»، مُعتبراً أن «الكثيرين يُعانون من فيروس كورونا حول العالم؛ لأن الصين والحزب الشيوعي الصيني فشل في تنبيه العالم بشأن خطر الفيروس».
وعبَّر وزير الخارجية الكويتي عن «الامتنان بالتزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة»، مُعتبراً أن "البقاء على الحوار الاستراتيجي بين البلدين أمر مهم، وهناك بعض المجالات والقطاعات التي تُعزِّز تعاوننا مع الولايات المتحدة، ونتعاون أيضاً ضد الإرهاب، ونزيد تعاوننا في مجال الأمن السيبراني».
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