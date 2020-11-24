مسؤول سابق حليف لأردوغان يستقيل بسبب خلافات

سيف اليزيد - قدّم حليف تاريخي للرئيس التركي استقالته كمستشار رئاسي، اليوم الثلاثاء، بسبب خلافات مع رجب طيب أردوغان إثر مطالبة بالإفراج عن معارضين معتقلين.

واستقال بولنت أرينتش، نائب رئيس الوزراء السابق ورئيس البرلمان السابق، البالغ 72 عاماً، من منصبه في المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة، وهو هيئة مؤلفة من كبار المسؤولين السابقين مسؤولة عن تقديم توصيات إلى أردوغان.

وكتب أرينتش، في بيان نشره على موقع تويتر "قدّمت طلب استقالتي إلى الرئيس الذي اعتبرها مقبولة".

ولم يذكر ما إذا كان سيترك أيضاً حزب العدالة والتنمية، الذي شارك في تأسيسه إلى جانب أردوغان في العام 2001.

وتنكر أردوغان لأرينتش الذي يُعتبر رفيق دربه، بسبب دعوة المسؤول السابق، أثناء حلقة تلفزيونية، إلى الإفراج عن المعارض صلاح الدين دمرتاش ورجل الأعمال عثمان كافالا.

دمرتاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي والمرشح للانتخابات الرئاسية، معتقل منذ أربع سنوات بتهمة "الإرهاب". أما كافالا، فمتّهم بمحاولة الانقلاب ومسجون منذ العام 2017.

وأطلق أرينتش هذا النداء بعد أن كثّف أردوغان وعوده منذ أسبوعين، بتنفيذ إصلاحات قضائية لتعزيز دولة القانون، في سياق صعوبات اقتصادية.

وقوبلت تصريحات الرئيس التركي بالشكّ بعد سنوات عدة من القمع خصوصاً منذ العام 2016.

وقال أرينتش، اليوم الثلاثاء، إن "تركيا بحاجة إلى إصلاحات في القضاء والاقتصاد ومجالات أخرى، هذا واضح"، مندداً بـ"الكراهية" و"الإهانات".

وأضاف "هناك حاجة إلى تهدئة بلدنا وإيجاد حل لمخاوف مواطنينا".

وسبق أن أثار أرينتش الاستياء عام 2015 عندما ندّد بحصر متزايد للصلاحيات بيد أردوغان. وقال حينها "كنا نحن وأصبحنا أنا".