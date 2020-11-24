بولندا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» و540 وفاة

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة البولندية، إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز 900 ألف اليوم الثلاثاء، بعد أن أضافت حالات لم تكن مسجلة من قبل في الإحصاءات الرسمية. فقد تم تسجيل حوالي 10139 إصابة جديدة بـ«كوفيد - 19» و540 وفاة بسبب المرض، اليوم الثلاثاء. وبلغ عدد الإصابات الجديدة نحو نصف العدد الذي كان يتم تسجيله على مدار 24 ساعة في الأيام السابقة، لكن الإجمالي قفز إلى 909066 ارتفاعاً من 876333 في اليوم السابق. وقال بيان للوزارة: «يشتمل العدد الإجمالي للحالات اليوم على حوالي 22000 حالة لم يكن قد تم تسجيلها من قبل»، في إشارة إلى التباين بين الأرقام التي تسجلها السلطات المركزية والمحلية، وهي مسألة تم حلها الآن.

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