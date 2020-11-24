أكثر من مليون و397 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

سيف اليزيد - تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة 1.397.322 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر، اليوم الثلاثاء. وأصيب أكثر من 59.256.310 أشخاص في العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى منهم 37.691.800 على الأقل حتى اليوم. وسجلت الاثنين 7896 وفاة إضافية، فيما أحصيت 593.934 إصابة جديدة في العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في بياناتها الأخيرة هي الولايات المتحدة (835)، تليها إيطاليا (630)، وبولندا (540). والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 257.707 وفيات من 12.421.216 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، وشفي ما لا يقل عن 4.633.600 شخص في البلاد. بعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً من الوباء هي البرازيل، حيث تسجل 169.485 وفاة من أصل 6.087.608 إصابات، ثم الهند مع 134.218 وفاة (9.177.840 إصابة)، والمكسيك مع 101.926 وفاة (1.049.358 إصابة)، والمملكة المتحدة مع 55230 وفاة (1.527.495 إصابة). وتعد بلجيكا الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 136 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها البيرو (108)، وإسبانيا (92)، وإيطاليا (83). وحتى اليوم، أحصت الصين (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسمياً 4634 وفاة من أصل 86464 إصابة (22 إصابة جديدة بين الاثنين والثلاثاء)، فيما تعافى 81508 أشخاص. وأحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي حتى الساعة 11.00 ت غ الثلاثاء 435.916 وفاة من أصل 12.523.367 إصابة. أما أوروبا فسجّلت 377.236 وفاة من أصل 16.657.311 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 269.201 (12.755.021 إصابة). وسجلت آسيا 189.142 وفيات (11.975.641 إصابة) والشرق الأوسط 74800 وفاة (3.160.744 إصابة) وأفريقيا 49979 وفاة (2.154.039 إصابة) وأوقيانيا 941 وفاة (30196 إصابة).