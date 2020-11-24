خامنئي يدعو إلى عدم الوثوق بالأطراف الأجنبية

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المرشد الإيراني علي خامنئي
دعا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، بحضور روحاني ورئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، الى عدم الوثوق بالأطراف الأجنبية من أجل إيجاد حلول لأي مشاكل قد تواجهها الجمهورية الإسلامية.
وقال خامنئي “لا يمكن الوثوق بالأجانب وعقد الآمال عليهم في إيجاد الحلول”، وذلك في كلمة نشر مكتبه مقتطفات منها.
وأضاف “لقد جرّبنا مرة مسار رفع الحظر وفاوضنا لسنوات من دون أيّ نتيجة. أما مسار التغلّب على الحظر، فقد يتخلّله في البداية بعض الصعوبات والمشكلات، لكنّ عاقبته حسنة”.
وحذّر خامنئي من أن “وضع أميركا غير واضح، والأوروبيون يتخذون باستمرار موقفاً ضد إيران. يقولون لنا ألا نتدخل في شؤون المنطقة، وهم أنفسهم أكثر من يتدخل بالسوء في شؤون المنطقة”.
وتابع “الأشخاص الذين يعقدون بعض الأمل عليهم يعادوننا، في حين أن وضعهم الداخلي ليس واضحاً أبداً، والمشكلات الأخيرة لا تسمح لهم بالتحدث واتخاذ موقف من القضايا الدولية”.
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